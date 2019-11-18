أجاكس أمستردام “لن يعارض” رحيل زياش لهذا الفريق الإنجليزي الكبير

يبدو أن نادي أجاكس أمستردام الهولندي، لن يستطيع مقاومة إصرار فريق توتنهام الإنجليزي، على التعاقد مع النجم المغربي، وصانع ألعابه، حكيم زياش، وذلك بعد أن أكد عزمه على دفع مبلغ 40 مليون يورو، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالت الشتوية المقبلة.

وحسب تقارير صحفية إنجليزية وهولندية، فإن النادي الهولندي، الذي حدد مبلغ 35 مليون يورو من أجل بيع لاعبه المغربي، لن “يقدم أي اعتراض” على بيع لاعبه المغربي، شهر يناير المقبل، بعد أن أبدى فريق توتنهام جدية كبيرة في شراء عقده والتعاقد معه، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

فريق المدرب البرتغالي بوكيتينيو، يرغب بشدة في زياش وفي أقرب وقت ممكن، من أجل تعويض رحيل صانع ألعابه الدنماركي إركسن، الذي رفض تجديد عقده مع النادي، تمهيدا لانتقال مرتقب صوب إسبانيا، وبالضبط لفريق ريال مدريد.

جدير ذكره، أن النجم المغربي يدخل أيضا في اهتمامات عددا من الأندية الأروبية الكبيرة، على غرار ريال مدريد، مانشستر يونايتد، وتشيلسي، غير أن نادي “السبورز” يعتبر هو الأكثر جدية في التعاقد معه.