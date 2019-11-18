بن راشد في رثاء الشيخ سلطان: أبناء زايد لهم محبة مختلفة في قلب كل إماراتي

الإثنين 18 نوفمبر 2019

رثى حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم.



Advertisements

وكتب بن راشد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أبناء زايد لهم بصمات خالدة في دولة الإمارات.. أبناء زايد لهم محبة مختلفة في قلب كل إماراتي.. أبناء زايد شركاء تأسيس لن ينساهم الزمن..رحم الله الشيخ سلطان ".

وأعلن وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من اليوم، لوفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة .