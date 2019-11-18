قائد شرطة ذي قار يجتمع مع متظاهري الرفاعي

وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن قائد شرطة ذي قار اللواء محمد القريشي (ابو الوليد) اجتمع، مساء اليوم، مع متظاهري قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار.

وأضاف المراسل أن قائد الشرطة وعد المتظاهرين بالسعي لإطلاق الناشط المعتقل حسين جبار قريبا، وطالبهم بالحفاظ على السلمية مقابل السعي لإطلاق الناشط المعتقل والمساهمة مع الجهات الحكومية لتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة.