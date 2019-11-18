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عقوبات أمريكية ضد شخصين و3 كيانات تركية على صلة بداعش

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، عقوبات على شخصين و3 كيانات تركية على صلة بتنظيم داعش الإرهابي.  

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وافق مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة، على قرار يطالب الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك إثر عدوان أنقرة على شمال سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى زيارة للولايات المتحدة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وسط تجاهل وسائل الإعلام الأمريكية والعالمية، بخلاف الرفض الشعبي لأردوغان في أمريكا، الذي ظهر جليا في غياب المؤيدين أمام مقر إقامته وتكثيف الشرطة الأمريكية من وجودها تخوفا من حدوث مظاهرات ضده.

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