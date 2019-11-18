عاجل.. واشنطن تفرض عقوبات على شخصين و3 كيانات في تركيا لارتباطها بداعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، تشرين الثاني 18، 2019، فرض عقوبات على تركيين اثنين أتراك لارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي.



وأكدت الوزارة، في بيان، فرض عقوبات على شخصين و3 كيانات في تركيا مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي.

Advertisements

وأوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 5 مؤسسات و4 أفراد في تركيا وسوريا وأفغانستان لارتباطهم بمجموعات إرهابية إسلامية.

وتثار تساؤلات كثيرة حول ارتباط نظام تركيا بتنظيم داعش، خصوصا بعد مقتل البغدادي، زعيم التنظيم في منطقة سورية على الحدود مع تركيا.