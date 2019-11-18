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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. واشنطن تفرض عقوبات على شخصين و3 كيانات في تركيا لارتباطها بداعش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
الخليج 365 ـ متابعات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، تشرين الثاني 18، 2019، فرض عقوبات على تركيين اثنين أتراك لارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي.
وأكدت الوزارة، في بيان، فرض عقوبات على شخصين و3 كيانات في تركيا مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي.
وأوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 5 مؤسسات و4 أفراد في تركيا وسوريا وأفغانستان لارتباطهم بمجموعات إرهابية إسلامية.
وتثار تساؤلات كثيرة حول ارتباط نظام تركيا بتنظيم داعش، خصوصا بعد مقتل البغدادي، زعيم التنظيم في منطقة سورية على الحدود مع تركيا.
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