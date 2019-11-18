شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقة الذرية» تعلن تجاوز مخزون إيران من المياه الثقيلة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (فيينا)

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم (الإثنين) إن احتياطيات إيران من المياه الثقيلة التي يمكن استخدامها لانتاج البلوتونيوم المستعمل في صنع أسلحة، ذرية تجاوزت الحد الذي حدده الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني.

وخلال عملية فحص أجرتها الوكالة أمس (الأحد)، بلغ مخزون المياه الثقيلة «131,5 طناً»، وهي كمية أكبر من المخزون المصرح به البالغ 130 طناً. وهي المرة الأولى التي تلاحظ فيها الوكالة تجاوزاً لهذه الكمية منذ أن أعلنت طهران في مايو انسحابها التدريجي من الاتفاق.