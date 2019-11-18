شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: حظر التجول في بورتسودان إثر اشتباكات قبلية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الخرطوم)

فرضت السلطات السودانية اليوم (الإثنين) حظر تجول ليلي في مدينة بورتسودان إثر اندلاع أعمال شغب احتجاجاً على زيارة قام بها زعيم حركة متمرّدة إلى المدينة الواقعة على البحر الأحمر.

وقالت شرطة ولاية البحر الأحمر في بيان على صفحتها في موقع فيسبوك : إنّ «لجنة أمن ولاية البحر الاحمر قرّرت في اجتماعها الطارئ فرض حظر التجول في محلية بورتسودان من الساعة الخامسة مساءً (15,00 ت غ) وحتى الخامسة صباحاً (03,00 ت غ)».

ولم يوضح البيان إلى متى سيستمر فرض حظر التجوّل.