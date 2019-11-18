وحدات الجيش السوري توسع انتشارها غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة

افادت وكالة ​الانباء​ السورية "سانا" بأن وحدات ​الجيش السوري​ وسعت انتشارها غرب ناحية تل تمر ب​ريف الحسكة​ الشمالي الغربي وتدخل أربع نقاط جديدة منها قريتا الدشيشة والطويلة.

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