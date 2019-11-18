وحدات الجيش السوري توسع انتشارها غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة

افادت وكالة الانباء السورية "سانا" بأن وحدات الجيش السوري وسعت انتشارها غرب ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي وتدخل أربع نقاط جديدة منها قريتا الدشيشة والطويلة.
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