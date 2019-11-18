"الذرية الدولية": مخزون إيران من الماء الثقيل تجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي

أعلنت ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ عن أن "مخزون ​إيران​ من الماء الثقيل تجاوز الحد المنصوص عليه في ​الاتفاق النووي​ بين ​المجتمع الدولي​ و​طهران​".

ونقلت "​رويترز​" عن ​تقرير​ وجهته الوكالة الدولية إلى الدول الأعضاء، أنه "في 16 تشرين الثاني 2019، أبلغت إيران الوكالة بأن مخزونه من الماء الثقيل تجاوز 130 طنا".

وتابع التقرير أن الوكالة تأكدت، في 17 تشرين الثاني، من أن محطة إنتاج الماء الثقيل في إيران تواصل عملها وأن المخزون الإيراني من هذه المادة يشكل 131.5 طن.

ومطلع الشهر الحالي، أعلنت إيران عن بدء "المرحلة الرابعة" من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ردا على ما تصفه طهران بعدم تنفيذ الدول الغربية التزاماتها تجاه إيران بعد انسحاب ​الولايات المتحدة​ من الاتفاق من جانب واحد، في أيار 2018.