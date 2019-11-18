ذكرت قناة "​سكاي نيوز​ عربية أن "مسؤولًا أميركيًا يقول إن وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ سيعلن قريبًا عن أن ​الولايات المتحدة​ لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي".

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: بومبيو سيعلن قريبًا عن أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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