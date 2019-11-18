أكّد الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل، في تصريح تلفزيوني، أن "التوقعات أن يكون العمل طبيعيًا يوم غد في المصارف ومن الطبيعي أن يكون هناك تراكمًا في المعاملات"، مشيرًا الى أن "القرارات التي اتخذتها جمعية المصارف واضحة ولا خوف على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية".
ولفت الى أنه "لا يوجد قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج والتحويلات الى الخارج ستكون لتغطية النفقات الشخصية الملحة، كما أنه لن يكون هناك أي قيود على تداول التشيكات والتحويلات داخل لبنان، أما عن استخدام بطاقات الائتمان في الخارج فلها سقوف كالعادة يحددها المصرف المحلي بالاتفاق مع المصرف الآخر".
كانت هذه تفاصيل خبر نسيب غبريل: لا خوف على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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