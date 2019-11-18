نسيب غبريل: لا خوف على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية

أكّد الخبير الاقتصادي والمصرفي ​نسيب غبريل​، في تصريح تلفزيوني، أن "التوقعات أن يكون العمل طبيعيًا يوم غد في المصارف ومن الطبيعي أن يكون هناك تراكمًا في المعاملات"، مشيرًا الى أن "القرارات التي اتخذتها ​جمعية المصارف​ واضحة ولا خوف على استقرار سعر صرف الليرة ال​لبنان​ية".

ولفت الى أنه "لا يوجد قيود على الأموال ​الجديدة​ المحولة من الخارج والتحويلات الى الخارج ستكون لتغطية النفقات الشخصية الملحة، كما أنه لن يكون هناك أي قيود على تداول التشيكات والتحويلات داخل لبنان، أما عن استخدام بطاقات الائتمان في الخارج فلها سقوف كالعادة يحددها المصرف المحلي بالاتفاق مع المصرف الآخر".