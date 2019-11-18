علوش: فليؤلف حزب الله الحكومة التي يريدها وليواجه ليس فقط أميركا بل القمر والمريخ

أكّد النائب السابق ​مصطفى علوش​، في تصريح تلفزيوني، أن "هناك خيارين: الأول هو إعادة تكليف رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ الذي أوضح كيف يمكن أن يكون رئيس حكومة بشرط تأليف حكومة اختصاصيين من دون سياسيين تفرضها الأحزاب. والخيار الآخر هو التوجه الى استشارات من دون رضى سعد الحريري".

وأعلن علوش عن "أنني لا أثق بما قاله الوزير السابق ​محمد الصفدي​ بل أثق بما قاله سعد الحريري"، مضيفًا: "فليؤلف ​حزب الله​ الحكومة التي يريدها وليواجه ليس فقط أميركا بل ​القمر​ و​المريخ​".

واعتبر أن "التسوية سقطت بين ​تيار المستقبل​ وتيار الوطني الحر لكن هناك مصلحة مشتركة تردنا".

