اعتبر عضو كتل "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، في تصريح تلفزيوني،أن "قانون العفو العام اقتراح معجل مكرر والهيئة العامة هي من تقرر ماذا ستكون عليه الأمور"، مشيرًا الى أنه "ليس هناك من عفو لا على الجرائم المالية والبيئية والمعتدين على الأملاك العامة لأنها كلها مستثناة من العفو".
وشدد هاشم على أن "ما نتمناه هو أن تكون الجلسة غدًا في موعدها كي لا تستمر حالة التعطيل".
كانت هذه تفاصيل خبر هاشم: نتمنى أن تكون الجلسة غدًا في موعدها كي لا تستمر حالة التعطيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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