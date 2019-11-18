أكّد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​، في تصريح تلفزيوني، "أنني لسنا متمسكين برئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​"، مشيرًا الى أن "الحريري يحرك شارعه في كل مرة يتم طرح اسم غير اسمه وهذا واقع نراه على الأرض ". وأوضح "أننا موجودون في بلد قنوات التواصل مفتوحة مع الجميع".



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كانت هذه تفاصيل خبر معلوف: لسنا متمسكين بالحريري وهو يحرك شارعه في كل مرة يُطرح اسمًا غير اسمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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