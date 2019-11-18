انتخاب غازي الشريف​ رئيسا لبلدية شهابية الفاعور وعلي شهاب نائبا له

عقد في قاعة ​محافظ​ة ​البقاع​ في ​سراي زحلة​ وبناء لدعوة وباشراف محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، اجتماعا لمجلس بلدية شهابية ​الفاعور​ لانتخاب رئيس ونائب رئيس للمجلس البلدي باشرف رئيسة قسم في محافظة البقاع عايدة مراد بناء لتكليف المحافظ ابوجودة، بحضور أعضاء المجلس البلدي.

وجرى انتخاب غازي الشريف​ رئيسا وعلي شهاب نائبا للرئيس، وبعدها قام رئيس ​البلدية​ ونائبه والمجلس البلدي بزيارة المحافظ أبوجودة في مكتبه الذي أثنى على خطوتهم وتفاهمهم وتمنى لهم التوفيق في عملهم.

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