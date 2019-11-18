اعلن عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي ان نواب كتلة "التنمية والتحرير" رفعوا السرية المصرفية عن حساباتهم، كما تقدموا بإقتراح قانون في هذا السياق الى مجلس النواب، واكد ان اي شخص متورط بالفساد فاليحاسب امام القضاء وليس بتقارير اعلامية فارغة، وحركة امل لن تغطي اي فارغ. واعتبر ان من لديه ملف فساد ضد اي نائب او وزير فاليتقدم به الى القضاء، ونحن مع استقلالية القضاء بالكامل. ولفت الى ان هناك قنوات تلفزيونية تفتح هوائها على مدار الساعة وتطلق الشائعات، بالمقابل يجب ان تصرح هذه المحطات كيف تمول وكيف تحولت الى اداة فتنة بعد فشل صاحبها بالحصول على تلزيمات في الدولة اللبنانية.
واعتبر قبيسي في حديث تلفزيوني، ان الحراك الصادق يساعد النواب والوزراء في مكافحة الفساد، لافتا الى ان هناك من حرف الحرام عن مساره وشارك في عمليات التخريب، ونحن لم نقع في ردات الفعل ولم ننجر الى الفتنة والفوضى التي اريدت الى لبنان. واوضح ان هناك بعض القنوات الاعلامية من روج للتخريب.
واكد اننا ذاهبون الى جلسة مجلس النواب غدا، وللمجلس الحق في التشريع حتى في ظل حكومة تصريف الاعمال، واكد ان احدا لا يستطيع ان يلزمني برايه، ولن ننجر الى الشارع ونرفض الفوضى بالشارع والرد سيكون عبر المؤسسات. واكد ان الدولة هو خيارنا الاول والاخير، وهذا الشعار رفعه الامام موسى الصدر منذ سبعينات القرن الماضي. وشدد على ان اقرار القوانين لا تكون الا عبر المؤسسات ومجلس النواب.
كانت هذه تفاصيل خبر قبيسي: من لديه ملف فساد ضد اي نائب او وزير فاليتقدم به للقضاء وحركة امل لن تغط احدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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