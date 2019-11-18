شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة القطرية تكشف دفع تنظيم الحمدين أموال لدعم نفوذ إيران بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أن الديوان الأميري بقطر أرسل أموالًا لجهات إعلامية في العراق للعمل على دعم نفوذ إيران في بغداد، وإشعال الأوضاع ضد الحكومة العراقية.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن تنظيم الحمدين يستغل أموال الشعب لتنفيذ تعليمات التحالف المشبوه مع إيران، وتوسعة نفوذ نظام الملالي في المنطقة، حيث أرسلت أموالًا لجهات إعلامية بالعراق، لنشر الفوضى وتشتيت الشعب العراقي ودعم النفوذ الإيراني.

وأوضح موقع قطريليكس، أن هذه التوجهات تأتي بينما تتجاهل أبواق تميم بن حمد الإعلامية التظاهرات الشعبية في إيران، رغم تفاقم حدَّتها وتزايد الغضب بين المواطنين من ممارسات نظام الملالي الصديق القطري، في ظل العزلة العربية التي يُعاني منها تنظيم الحمدين منذ ما يقرب من 3 سنوات؛ رفضًا لممارساته الداعمة للإرهاب.

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ولفت الوقع ، إلى أنه رغم ما يواجهه النظام القطرى من العزلة العربية، إلا أنه يواصل دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية في المنطقة، وعلى رأسها العراق وليبيا وسوريا، والجزائر، لإرضاء حلفائه في إيران وتركيا؛ خوفًا على المصالح المشتركة بينهما، ويستغل في هذا أموال الشعب، وفتح أذرعه للانتهاكات التركية والإيرانية التي استباحوا أراضيها، حيث يوجد في الدوحة آلاف الجنود الأتراك، فيما يوجد نحو آلاف الإيرانيين.