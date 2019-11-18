أمن مطار البيضاء يوقف سنغالي أطلقت موريتانيا مذكرة بحث عنه

أوقفت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أمس الأحد، مواطن من جنسية سنغالية يبلغ من العمر 33 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الموريتانية من أجل تنفيذ حكم قضائي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه فور وصوله إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قادما من إيطاليا، حيث تم إخضاعه لإجراءات التوقيف، بعدما أوضحت عملية التنقيط أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول بعد إدانته في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمواطن الأجنبي الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، كما قام المكتب المركزي الوطني التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بإشعار السلطات الأمنية الموريتانية بواقعة توقيف المشتبه فيه.