اتحاد طنجة يتوصل لاتفاق مع مدربه الجديد

لم يعد يفصل الإطار الوطني هشام الدميعي، عن تدريب فريق اتحاد طنجة، سوى الإعلان الرسمي من طرف النادي الأزرق، وذلك بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق رسمي يقضي بإشرافه على الفريق في ما تبقى من هذا الموسم.
وحسب مصادر مقربة من الفريق الأزرق، فإن رئيس النادي، عبد الحميد أبرشان، عقد اليوم الإثنين، اجتماعا مع الدميعي، انتهى بالتوصل إلى اتفاق بإشرافه على الفريق إلى غاية نهاية هذا الموسم، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.
هذا الإتفاق، سيعيد الدميعي أخيرا للتدريب في قسم “الكبار”، بعد أن خاض الموسم الماضي تجربة مع فريق أولمبيك آسفي، بصم فيه على مسار جيد، قاده إلى احتلال المركز الرابع، وتأهله لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.
مهمة الدميعي في فريق عاصمة البوغاز، لن تكون سهلة، بعد أن ظهر بمستوى جد متواضع، مع بداية الموسم، بالإضافة إلى المشاكل الإدارية التي يعاني منها النادي.
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