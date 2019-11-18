الشوبي “يحرج” العسري: طلبتيني نخدم معاك ومبغيتش..

رد الفنان محمد الشوبي، على المخرج هشام العسري، بعد حديثه في خرجات إعلامية، واعتبره أنه يحمل حقدا عليه لأنه رفض الإشتغال معه.

وكتب الشوبي في تدوينته فايسبوكية ردا على العسري: “قلبو طايب مسكين.. ههه، المهم راك طلبتني نخدم معك ورفضت، مالك على الكذوب”.

وأشار الشوبي أن انتقاده لأعمال العسري يخص السيتكومات وليس الأفلام، معتبرا أن العالم بأكمله يشهد بأنها بدون مستوى حسب تعبير الشوبي.

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وأضاف الشوبي ردا على تصريح العسري حول مبادرة الشوبي للسلام عليه، قائلا: “وصحابي لي كيخدمو معك فالسيتكوم كنحتارم اختيارهم، وأنا انسان مؤدب مايمكنش تكون واقف مع أصحابي ومانسلمش عليك”.

وختم الشوبي تدوينته، قائلا: “وأخيرا راه والله لا حلمتي نخدم معك كنقولها ليك أمام الله والشعب واخا تبقى غير انت غير ارتاح يا گراندايزر”.

هذا، وسبق أن وجه الشوبي في تدوينة سابقة أسهم انتقاده للمخرج هشام العسري، بسبب مستوى السيتكومات التي يشرف عليها لصالح القنوات الوطنية، قبل أن يرد العسري بتدوينة وصف فيها الشوبي بوصف قدحي.