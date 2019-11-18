اتهامات خطيرة بالفساد…مديرية الأمن ترد على فيديوهات “الشعايبي” وتطالب “الإنتربول” بتوقيفه

ردت المديرية العامة للأمن الوطني، على الاتهامات الخطيرة التي حملتها مجموعة من الأشرطة والتسجيلات المنشورة على موقع “اليوتيوب”، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، والتي يظهر فيها شخص يسمى نبيل الشعايبي، يوجه لمسؤولين أمنيين ولموظفين في عدة قطاعات عامة وخاصة، ذكر أسماء بعضهم، اتهامات بالفساد.

وأكدت المديرية العامة، في بلاغ لها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سبق لها أن باشرت أبحاثا وتحقيقات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على ضوء الأشرطة والتسجيلات المنشورة سابقا، فثبت لها أن تلك الاتهامات مجرد ادعاءات كيدية لا دليل مادي عليها.

وشدد المصدر ذاته، على أن الشخص المعني من ذوي السوابق القضائية العديدة في تكوين شبكة إجرامية والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة، وأدين من أجلها بعدة عقوبات سالبة للحرية وإدانات نقدية.

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وأضاف البلاغ أن المعني بالأمر يشكل موضوع عدة مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، في قضايا إجرامية مماثلة مسجلة في عدة مدن مغربية، تتمثل في النصب والاحتيال، وإصدار شيكات بدون رصيد بملايين الدراهم، والتزوير واستعماله.

هذا، وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “ونظرا لكون المعني بالأمر يوجد حاليا في حالة فرار خارج التراب الوطني، فقد قام المكتب المركزي الوطني (BCN) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بنشر الأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في مواجهته من طرف النيابة العامة، حيث تم تعميمه في قواعد بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، وكذا في قواعد معطيات الدول الأجنبية التي يحتمل تواجده بها”.

إلى ذلك، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أن “مزاعم المعني بالأمر المنشورة في جميع التسجيلات السابقة، عارية من الصحة وتنطلق من خلفيات كيدية”، كما شددت على أن “بحثا قضائيا يتواصل حاليا تحت إشراف النيابة العامة المختصة بخصوص الشريطين الأخيرين”، موردة” أنها ستتابع إجراءات التنسيق الدولي من أجل ضبط المعني بالأمر على ذمة مسطرة التسليم، وذلك للبحث معه حول الجرائم المنسوبة إليه في المغرب”.