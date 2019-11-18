بني ملال.. التحقيق في وفاة مريض نفسي بالمستشفى في ظروف غامضة!

لقي مريض نفسي مصرعه في ظروف غامضة، أمس الأحد، داخل قسم العناية المركزة بالمستشفى الجهوي ببني ملال، بعدما أغمي عليه بقسم الأمراض النفسية والعقلية بنفس المستشفى.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فقد كان الهالك يرقد بقسم الأمراض النفسية والعقلية، قبل دخوله في حالة إغماء بشكل مفاجئ، نقل على إثرها لقسم “الانعاش” قصد إنقاذه من الموت.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات، حيث سيتم إخضاع جثته للتشريح الطبي بتعليمات من النيابة العامة المختصة، التي فتحت تحقيق حول الحادث، فيما يرجح بقوة أن الهالك تلقى جرعات زائدة أدخلته في غيبوبة قبل وفاته حسب نفس المصدر.

واتصل “اليوم 24″، بمدير المستشفى الجهوي ببني ملال، لأخذ وجهة نظره، إلا أن هاته ظل يرن دون رد، صلاح اليوم الإثنين، بينما أكد المندوب الجهوي للصحة ببني ملال خنيفرة في اتصال هاتفي مع “اليوم 24″، بأن الواقعة موضوع بحث قضائي الذي لم ينتهي بعد، بحيث أن تقرير الطبيب الشرعي لم ينتهي لكي يتم الحسم في أسباب الوفاة.

وتعتبر هذه الحالة هي الثالثة، في أقل من 5 أسابيع، حيث سبق أن توفي نزيلين بنفس القسم، في ظروف بقيت غامضة.