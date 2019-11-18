الولايات المتحدة تستعد للإعلان: المستوطنات "لا تخرق القانون الدولي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتجه الولايات المتحدة الأميركي إلى تغيير موقفها الرسمي حول البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، حيث أفاد تقرير صحافي بأن الإدارة الأميركية ستعلن أن المستوطنات في الضفة الغربية "لا تخرق القانون الدولي"، وسط ترجيحات بأن الإعلان الرسمي الأميركي سيصدر في وقت لاحق، مساء اليوم الإثنين.

ولفتت التقرير إلى أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سيعلن في وقت لاحق، مساء اليوم، عن إلغاء الرأي القانوني لوزارة الخارجية الأميركية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المصدر، فإن الخطوة الأميركية تعتبر رمزية، إذ لم تعارض الإدارات الأميركية، عمليا، البناء الاستيطاني في الضفة المحتلة، وتجنبت إدانتها.

وتأتي الخطوة الأميركية ردًا على قرار المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، وأقر قانونية وسم البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ويعد البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، خرقًا للقانون الدولي، المتعلق بالقوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال، وهو ما تطابق حتى هذا الحين مع الموقف الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية الصادر عام 1978، والذي ينص على أن البناء الاستيطاني في الضفة الغربية "يتعارض مع القانون الدولي".