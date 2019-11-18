مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار أمام متجر بولاية أوكلاهوما الأمريكية

الإثنين 18 نوفمبر 2019

قالت قناتا "كيه اس دبلو او "و"كيه او سي او" المحليتان في الولايات المتحدة أن مسلحا فتح نيران سلاحه اليوم الاثنين على المتواجدين في ساحة صف السيارات أمام فرع لسلسلة محلات وولمارت بمدينة دوناكن بولاية أوكلاهوما، وقتل منهم شخصين.



وذكرت قناة "كيه إس دبليو أو" أيضا أن من يشتبه في أنه الجاني، من بين القتلى الثلاثة، وأن القتيلين الآخرين رجل وامرأة.

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وأمس قتل عدد من الأشخاص كانوا يتابعون مباراة كرة القدم في منزل وسط كاليفورنيا، وفق الشرطة.

واستدعيت الشرطة إلى موقع الحادثة، بعد أن تسلل شخصان على الأقل إلى حديقة المنزل الواقع في فريزنو، على بعد 320 كلم شمال لوس أنجليس، وأطلقا النار