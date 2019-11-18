ذمار.. المليشيا تنهب أراضي مواطنين بزعم تبعيتها للأوقاف

الإثنين 18 نوفمبر 2019

الحوثيين

أقدمت قيادات بارزة في جماعة الحوثيين، الممولة والمدعومة من إيران، على نهب العديد من أراضي المواطنين في عدد من مناطق وقرى مديريات محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.



Advertisements

ونقلت وكالة "خبر" للأنباء، عن مصادر محلية قولها إن عدداً من قيادات المليشيات الحوثية البارزة، منهم يعملون في مكتب الأوقاف، أقدمت على نهب عشرات الأراضي التابعة للمواطنين، تحت ادعاء أنها تابعة للأوقاف.

وذكرت المصادر أن الأراضي هي خاصة بالمواطنين ولا علاقة لها بالأوقاف، وهناك وثائق تثبت ذلك، بينما أراضي الوقف معروفة لدى الجميع وتم تسليمها أو تسليم إيراد تم الاتفاق مع مكتب الأوقاف على تسليمه سنوياً.

وكان عشرات المواطنين قد نفذوا وقفة احتجاجية، السبت، مطلع الأسبوع الجاري، أمام مكتب الأوقاف والإرشاد بمدينة ذمار، للمطالبة بإرجاع أراضيهم المنهوبة.