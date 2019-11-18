بيان مهم للتحالف حول اختطاف ميليشيا الحوثي قاطرة بحرية بجنوب البحر الأحمر

الإثنين 18 نوفمبر 2019

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قاطرة بحرية تعرضت للخطف بعد سطو مسلح من زورقين لعناصر من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مساء أمس الأحد.



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وقال المالكي اليوم الإثنين، إن القاطرة البحرية رابغ 3 كانت تقطر حفاراً بحرياً لشركة كورية جنوبية، وأن هذه العملية الإرهابية الحوثية تمثل التهديد الحقيقي لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وسابقة إجرامية ضد أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد العقيد المالكي على أن الميليشيا الحوثية مسؤولة وبحسب القانون الدولي عن سلامة أفراد طاقم القاطرة المتعدد الجنسيات، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لحفظ الأمن الإقليمي والدولي.