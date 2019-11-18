14 ديسمبر.. الحكم على الرئيس السوداني السابق عمر البشير

الإثنين 18 نوفمبر 2019

البشير

حددت محكمة في الخرطوم، 14 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية الفساد المالي التي يحاكم فيها الرئيس المعزول عمر البشير.



وأعلن القاضي الصادق عبد الرحمن في ختام جلسة خصصت للاستماع لشهود الدفاع، وبحضور الرئيس السابق أن موعد الحكم عليه هو 14 ديسمبر.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس الذي حضر الجلسة بأن مرافعات طرفي الاتهام والدفاع ستقدّم إلى المحكمة كتابةً، ولن تعقد بالتالي أي جلسة بعد الآن إلا جلسة النطق بالحكم.

Advertisements

والبشير الذي أطاح به الجيش في 11 أبريل (نيسان) بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود، موقوف منذ ذلك التاريخ، ويحاكم بتهم حيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدة 10 أعوام.

وبعد الإطاحة به، نقل البشير إلى سجن كوبر شديد الحراسة في الخرطوم، أين كان يحتجز آلاف السجناء السياسيين في عهده.

وتجري محاكمة البشير بالفساد المالي في وقت تعالت فيه أصوات تطالب بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان "قوى الحرّية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة التي أطاحت بالبشير، أنّها لا تتحفظ على تسليمه للاهاي.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدوليّة مذكّرات توقيف ضد البشير بتُهمة ارتكاب جرائم حرب، وإبادة جماعية، وجرائم ضدّ الإنسانية في النزاع بإقليم دارفور منذ 2003، وهي تهم ينفيها الرئيس السابق.