طور الجيش وأهتم بتراث الإمارات .. من هو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ؟

الإثنين 18 نوفمبر 2019

غيب الموت اليوم الإثنين، الشيخ، سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الإمارات، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية وام .



والشيخ سلطان هو ثاني أبناء زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات العربية المتحدة، وُلد عام 1955، وتلقى تعليمه الأولي في العين وأبوظبي وواصل دراسته في بيروت، وتخرج عام 1973 من أكاديمية ساندهرست العسكرية.

التحق الفقيد بدورات عسكرية خارجية في كل من پاكستان ومصر، وفي عام 1974 عين نائباً لقائد قوات دفاع أبوظبي، وفي عام 1976 عين قائداً للمنطقة العسكرية الغربية، وفي عام 1978، عين قائداً عاماً للقوات المسلحة .

وللفقيد إسهامات كبيرة في تطوير القوات المسلحة الإماراتية، من خلال المواقع العسكرية التي شغلها، كما اهتم بتوسيع نطاق الثقافة العسكرية بالنسبة للضباط وضباط الصف، والجنود، فعمل على تكثيف الدورات والبعثات الداخلية والخارجية إلى الدول الشقيقة والصديقة عدة مرات.

وفي عام 1988، رئاسة دائرة الأشغال العامة في إمارة أبوظبي، قبل أن يتقلد عام 1990م منصب نائب رئيس مجلس الوزراء.

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وحققت دائرة الأشغال خلال فترة تولي سمو الشيخ سلطان بن زايد رئاسة الدائرة العديد من الإنجازات الحضارية والعمرانية الكبيرة، حيث قامت بتنفيذ وإنجاز العديد من المشروعات العملاقة التي ساهمت في عملية البناء والتطوير والازدهار والتقدم لإمارة أبوظبي، ولقد تم ربط البلاد بشبكة طرق حديثة وبناء الجسور والمساكن والمدارس والمعاهد والمساجد والمستشفيات والعيادات الطبية والأندية الرياضية والدوائر الحكومية والفنادق والأماكن الترفيهية والسياحية.

ويعتبر الشيخ سلطان من أشد المهتمين بالحفاظ على تراث الإمارات وعادات وتقاليد شعبه. ولذلك فهو يرأس نادي تراث الإمارات ويتابعه ويهتم به اهتماماً خاصاً، وقد أنشأ عام 1999م، «مركز زايد للتراث والتاريخ» في مدينة العين، وفي العام ذاته أسس وترأس مركز زايد للتنسيق والمتابعة ومن ثم المركز الثقافي الإعلامي الخاص به.

إلى جانب ذلك يشغل سلطان بن زايد العديد من المناصب الأخرى منها عضويته في المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار.

ويعتبر الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات الحالي، وولي عهد أبوظبي، الشيخ، محمد بن زايد أخويه غير الشقيقين، ولقد سمي بهذا الاسم على اسم جده سلطان بن زايد بن خليفة آل نهيان حاكم إمارة أبوظبي سابقاً.

وللفقيد هوايات عديدة منها الصيد بالصقور، والفروسية، حيث أقام نادياً للفروسية على أسس مدروسة، فضلاً عن الاهتمام بأمهات الكتب ونصوص التراث.

كما للفقيد ستة من الأبناء هم هزاع وخالد وسلامة واليازية ولطيفة ومريم .