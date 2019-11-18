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وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والان مع التفاصيل

الإثنين 18 نوفمبر 2019

أعلن وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من اليوم، لوفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل رئيس الدولة .

 

نعى رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان/ أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم.

 

وفيما يلي نص البيان الصادر عن وزارة شؤون الرئاسة :

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

 

و تعلن وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.

 

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم عموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا إليه راجعون//.

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