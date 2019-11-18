الحكومة اليمنية تدين احتجاز ميليشيا الحوثي لسفينة كورية وزورقين مرافقي

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الخليج 365 - الرياض- أرشيفية
نشر قبل 1 ساعة - 8:32 مساءً, 18 نوفمبر 2019 م
المناطق - واس
أدان وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية باحتجاز سفينة كورية جنوبية وزورقين مرافقين لها قبالة جزيرة كمران.
جاء ذلك خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن وونج بارك لمناقشة التصعيد الحوثي الخطير في البحر الأحمر الذي يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر.
وأكد وزير الخارجية اليمني أن هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية ستؤثر سلبا على حرية الملاحة الدولية وخطوط التجارة العالمية في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، ويتنافى مع روح اتفاق ستوكهولم الذي ترعاه الأمم المتحدة.
وطالب الحضرمي بالإفراج الفوري عن السفينة والزورقين المرافقين لها وطاقمهما بالكامل في أسرع وقت، مطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بإدانة مثل هذا الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
من جهته، أعرب السفير الكوري عن أمله في سرعة إطلاق السفينة والزورقين المرافقين وطاقمهم بالكامل احترامًا للقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
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