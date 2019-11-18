النقل تعلن استئناف نقل المسافرين عبر القطارات من بغداد الى الفلوجة وبالعكس

اعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن استئناف نقل المسافرين عبر القطارات من بغداد الى الفلوجة وبالعكس.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم استئناف تسيير رحلات القطارات عبر القطارات الصاعدة والنازلة لنقل المسافرين من بغداد الى الفلوجة وبالعكس اعتبارا من اليوم الاثنين 18 /11/ 2019 ، بعد انقطاع دام اكثر من 27 يوما".

وأضافت أنه "نزولاً عند رغبة اهالي الفلوجة واقبالهم المتزايد على خط سكك (فلوجة-بغداد) قامت الشركة العامة لسكك الحديد العراقية/ قسم النقل والتشغيل بالتنسيق مع منطقتي بغداد الوسطى والفلوجة بتهيئة كافة المستلزمات والخدمات للمسافرين للمباشرة بنقل عبر هذا الخط"، مشيرة الى أن "هذا القطار يكتسب جانب الخدمات للنقل السريع والراحة والأمان حيث هناك رغبة ملحة من المواطنين بالسفر على متن هذا القطار".