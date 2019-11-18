الداخلية تنفي حرق دائرة أحوال الفضيلية في ذي قار

نفت وزارة الداخلية، الاثنين، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول قيام متظاهرين بحرق دائرة أحوال الفضيلية في محافظة ذي قار.
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مديرية الاحوال المدنية تنفي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن قيام المتظاهرين بحرق دائرة احوال الفضيلية في محافظة ذي قار".
ودعت الوزارة، الى "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها".
ودعت الوزارة، الى "توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات وإعطاء فرصة لمروجيها".
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