اختراق موقع وزارة الاتصالات

اخترق مجهولون، مساء الاثنين، موقع وزارة الاتصالات، فيما كتبوا على واجهة الموقع جملة "مغلق بامر الشعب- اما الشهادة اما انتصار". وكتب المخترقون ايضا، "مجددا ومجدداً .. هذه الثورة ثورة احرار .. وسلاحنا الافكار تم إغلاق موقع وزارة الاتصالات بأمر الشعب ونحن الشعب, نرفض أي تدخل خارجي داخل العراق، مهمتنا محاربة اعداء الداخل من الفاسدين والعملاء". وهذه ليست المرة الاولى الي يُخترق بها موقع الوزارة.

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