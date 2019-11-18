المصارف اللبنانية تستأنف عملها غدا بعد أسبوع من الإضراب

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية واتحاد نقابات الموظفين فيها عن قرارهما استئناف عمل البنوك في لبنان، يوم غد الثلاثاء، بعد إضراب استمر نحو أسبوع.
ودعت الجمعية في هذا السياق "جميع المصارف العاملة في لبنان الى إعادة فتح فروعها في المناطق اللبنانية كافة، وإلى استئناف نشاطها كالمعتاد ابتداء من يوم غد الثلاثاء".
وأعلن المجلس التنفيذي في اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، في بيان أصدره في وقت سابق من اليوم، أنه عقد اجتماعا مع مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان "جرى خلاله مناقشة الأسباب التي جعلت مجلس الاتحاد ينفذ الإضراب العام والتوقف عن العمل في المصارف، وقد اطلع مجلس الاتحاد على الخطة الأمنية التي أعدتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، واعتبر أنها كافية لتأمين سلامة كل المستخدمين في القطاع المصرفي والمودعين".
كما اطلع مجلس الاتحاد "على الإجراءات التي ستنفذها إدارات المصارف لأول يوم عمل، وجرى مناقشتها وأبدى مجلس الاتحاد بعض الملاحظات على ما ورد في هذه الإجراءات".
وأشار البيان الى أن مجلس الاتحاد "قرر بالإجماع العودة عن الإضراب ومعاودة العمل في القطاع المصرفي ابتداء من صباح يوم غد الثلاثاء... متمنيا مجددا على كل القوى السياسية عدم زج القطاع المصرفي في التجاذبات السياسية القائمة والتي أنهكت البلاد والعباد، فمن غير المقبول الاستمرار في وطن بلا حكومة"، داعيا إلى "الإسراع في تشكيل حكومة تتحمل المسؤوليات الوطنية".
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