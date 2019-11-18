التعليم تصدر بياناً بشأن المقبولين في الكليات والجامعات الأهلية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين، بياناً بشان المقبولين في الكليات والجامعات الأهلية، فيما دعت الطلبة الذين تم قبول تسجيلهم في الكليات والجامعات الاهلية الى مراجعة المراكز الارشادية ومراعاة عدم دفع اية مبالغ مالية. وذكرت دائرة التعليم الاهلي بالوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الطلبة الذين ظهرت اسمائهم في الموقع الرسمي للوزارة وعبر البوابة الالكترونية للدائرة عليهم الدخول الى حسابهم الشخصي (البروفايل) واخذ رمز التسجيل للكلية التي يرغب في المباشرة بها مع مراعاة عدم دفع اي مبالغ مالية عند مراجعة اقرب مركز ارشادي لاتمام عملية التسجيل اعتباراً من، اليوم الاثنين".



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