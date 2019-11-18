مقتل ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأميركية

قتل ثلاثة اشخاص، الاثنين، بإطلاق نار في ولاية أوكلاهوما الأميركية. وبحسب "سكاي نيوز عربية" فإن "اطلاق نار وقع في ولاية أوكلاهوما الأميركية، اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص"، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

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