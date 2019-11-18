الحوثيون يعلنون الاستيلاء على سفينة مشتبها بها

وقال رئيس اللجنة الثورية محمد علي الحوثي على حسابه في "تويتر"، إن "هناك حالة اشتباه ويقوم خفر السواحل اليمنية بمهمته، في التأكد هل فعلا تتبع دول العدوان أم أنها لدولة كورياالجنوبية".

وأضاف الحوثي، : "إذا كانت لدولة كوريا فسيتم الإفراج عنهما بعد استكمال الإجراءات القانونية كأي حالة مشابهة تواجدت بالمياه الإقليمية اليمنية ونطمئن الجميع أن لا قلق لا على الطواقم ولا غيرها".