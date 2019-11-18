أقوال مأثورة لسلطان بن زايد في حب الإمارات

"وطن الإنسانية والتسامح والتعايش" هكذا دائما كانت كلمات الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان حين يتحدث عن وطنه الإمارات في أي مناسبة عامة أو خاصة.

تصريحات كثيرة وأقوال حفرت في عقول الإماراتيين لرجل رسخ حياته في خدمة وطنه لإعلاء راياته خفاقة أمام أعين العالم.

وللشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أقوال مأثورة تصريحات في مواقف ومناسبات أظهر فيها مدى حبه لوطنه وعمله لرفعته وقدرته على نشر ثقافة التسامح والتعايش والإنسانية".

ولاء وعرفان للشيخ زايد آل نهيان

ولطالما تحدث الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، عن ماقدمه الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وما آلت إليه الإمارات بسبب رؤيته واستراتيجيته التي سار عليها أبناءه من بعده.

وأشهر ما قاله في هذا الصدد:"لقد آمن زايد طيب الله ثراه دائما ً بأن هذا الشعب يستحق الكثير وفي المقابل فقد آمن الشعب دائما أن”زايد يستحق الكثير فتلاقت الرؤى والأفكار .. وقدم زايد رحمه الله وغفر له الكثير لهذا الوطن فحمل له الشعب الكثير ومازال يقدم له الكثير .".

وفي مناسبة أخرى، قال "إن الشعوب لا تنسى وأنها لو نسيت فلا تنسى من أثروا في حياتها ومن أثروا هذه الحياة وأن زايد - غفر الله له واحد- من قليلين بل ومن القليلين جدا الذين أثروا في حياة شعبه بالعمل من أجله ومن أجل رفعته وأثرى حياة شعبه بالعطاء الوافر غير المحدود".

وأضاف:"لذلك فإن ذاكرة أبناء الإمارات تظل على الدوام مشبعة بعطاءاته ومتخمة ً بوقفاته ومتوهجة باسمه ويظل اسمه لامعا فيها تستحضره في كل وقت وحين فيقفز منها من دون قصد عند ً كل إنجاز بل ويسبق تفكيرها رغما عن إرادتها عند كل منعطف للخير أو موقف للمجد أو وقفة للفخار فيقع على الألسنة لتنطق به مستحضرة عظمة صاحبه ومستعظمة عطاءاته ومنجزاته. ".

القوات المسلحة الإماراتية



وللشيخ سلطان بن زايد آل نهيان مواقف جلية تجاه القوات المسلحة الإماراتية حيث لم تمر مناسبة إلا وأثنى على دورها في رفعة الوطن ودورها في ازدهار الدولة وتأمين المستقبل

وقال في هذا الصدد" إن قرار توحيد القوات المسلحة كان قرارا تاريخيا بامتياز، عكس رؤية مستنيرة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " وإخوانه من الآباء المؤسسين، مشيرا إلى أن أهمية القرار تتضح يوما بعد يوم، وتبدو نتائجها جلية في ظل ما نراه اليوم من اضطرابات في المنطقة والعالم."

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وأكد أيضا أن "ما تحققه قواتنا المسلحة الباسلة من نجاحات في مهماتها المختلفة العسكرية والإنسانية ليس إلا حصاد هذا الغرس الناجح، إضافة إلى جهود وعزيمة صادقة يبذلها أبناء المؤسسة العسكرية، إيمانا منهم بدورهم في تحمل مسؤوليتهم في بناء الوطن، ودعم مسيرته وتقدمه على مستوى المنطقة والعالم".

التسامح إرث ونهج إماراتي أصيل

وكان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان يؤكد دائما أن دولة الإمارات بلد داعم للتسامح و أن هذه الصفة هي نهج إماراتي أصيل وضلع رئيسي لبناء الدولة على أسس تحفظ وحدتها.

وقال الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، إن الإمارات تؤكد دائما أنها وطن الإنسانية والتعايش والانفتاح على الآخر، مضيفا أن إعلان رئيس الدولة عام 2019 عاما للتسامح هو ترجمة لنهج المغفور له

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " رحمه الله " طالما أكد أن :" إمارات الخير سائرة على مبادئ سامية تقوم على مد جسور المحبة والسلام مع مختلف شعوب العالم".

وقال أيضا في هذا الصدد "أن التسامح ثقافة إماراتية متجذرة في نفوس أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة التزاما بقيم عربية ثابتة وتعاليم الدين الحنيف، وتعزز ذلك وتؤكده أطر قانونية عادلة تحقق المساواة وتنبذ العنف والتطرف والكراهية، مشيرا في هذا الصدد إلى تعايش أكثر من 200 جنسية من مختلف البلدان والديانات والأعراق كأسرة واحدة متحابة في ظل إماراتنا الحبيبة".

التراث.. هوية وطن

واهتم الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، بعادات وتقاليد شعب الإمارات ما يمكن وصفه بـ" رجل التراث الأول" العاشق لثقافة الإمارات وعادات شعبها.

وعقب فوز نادي تراث الامارات حصوله على جائزة الشارقة الدولية للتراث الثقافي، أثنى الشيخ سبطان بن زايد آل نهيان على الجهد المبذول من الدولة للحفاظ على التراث".

وقال حينها" إننا في هذه المناسبة نهنىء إدارة وكافة العاملين في نادي تراث الامارات على هذه الجائزة التي يستحقها عن جدارة، ونؤكد مجددا على أهمية الموروث الشعبي والمحافظة على مفرداته".

وأضاف :" هذا الموروث الذي يدعمه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة سيرا على نهج المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان و هو أساس كل تقدم وتطور تشهده دولة الإمارات اليوم وان على النادي واجب تعريف أبناء الجيل الجديد بتراث الآباء والأجداد لكي نغرس في نفوسهم قيم الأصالة والمحبة والتسامح وتعزيز ثوابت الهوية الوطنية".

وكان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان من أشد المهتمين بالحفاظ على تراث الإمارات وعادات وتقاليد شعبه بخلاف هوايته في صيد الصقور والفروسية.

ونعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، أخاه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام حدادا على وفاته رحمه الله.