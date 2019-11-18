الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.. صور تحكي تاريخا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، أخاه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

الراحل من مواليد أبوظبي عام 1955، تخرج عام 1973 في أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، وفي عام 1974 عين نائباً لقائد قوات دفاع أبوظبي.

في عام 1976 عين قائداً للمنطقة العسكرية الغربية، ثم تولى عام 1978 منصب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية بعد توحيدها واستمر في ذلك المنصب حتى استقال منه ليتقلد بعدها الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان عدة وظائف، منها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب ممثل رئيس الدولة، والذي ظل يشغله حتى وفاته، رحمه الله.

وللراحل اهتمام بالرياضة، حيث تولى رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم بين عامي 1976 و1981، وعُرف بممارسة رياضات أخرى، أبرزها رياضة الصيد بالصقور والفروسية، حيث أقام نادياً للفروسية على أسس مدروسة.

عُرف الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان اهتمامه بالحفاظ على تراث الإمارات وعادات وتقاليد شعبه، حيث كان يرأس نادي تراث الإمارات الذي أنشأه عام 1993.

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* الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان يودع والده القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مطار أبوظبي قبيل مغادرته لليمن





* الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مع أخيه الأصغر الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان عام 1964

* الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ سلطان بن زايد آل نهيان عام 1976

* الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال أيام الكشافة





*الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في افتتاح معرض المرسيدس



