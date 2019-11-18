محمد بن راشد ناعيا سلطان بن زايد: أبناء زايد لن ينساهم الزمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أخاه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم الإثنين.



وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر: "خالص التعازي لشعب الإمارات ولآل نهيان الكرام في وفاة الشيخ سلطان بن زايد.. أبناء زايد لهم بصمات خالدة في دولة الإمارات.. أبناء زايد لهم محبة مختلفة في قلب كل إماراتي.. أبناء زايد شركاء تأسيس لن ينساهم الزمن.. رحم الله الشيخ سلطان وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا وشعب الإمارات الصبر والسلوان".





وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الإثنين، لوفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

