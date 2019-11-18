محمد بن زايد ناعيا سلطان بن زايد: فقدت أخي وعضدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نعى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أخاه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فقدت اليوم أخي وعضدي أحد رجالات الدولة الأوفياء ورمز من رموزها الوطنية.. عمل مع المؤسس المغفور له الشيخ زايد على وضع لبنات مؤسسات الاتحاد وخدمة شعبه.. رحم الله فقيد الوطن الكبير سلطان بن زايد آل نهيان وأسكنه فسيح جناته وألهمنا جميل الصبر والسلوان".





وكان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان من أشد المهتمين بالحفاظ على تراث الإمارات وعادات وتقاليد شعبه بخلاف هوايته في صيد الصقور والفروسية.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الإثنين، لوفاة الشيخ سلطان بن زايد.