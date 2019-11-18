مطالب دولية بضرورة حظر الأسلحة النووية بالشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالبت دول مجلس الأمن، الإثنين، المجتمع الدولي بضمان خلو منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.

وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن، إن المجتمع الدولي تقاعس عن الوفاء بالتزاماته بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.



وأضاف أن التقاعس الدولي تسبب في سياسة الغموض لبعض الدول في المنطقة وهو ما نتج عنه زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط.

من جانبه قال مندوب البحرين لدى الأمم المتحدة يوسف عبدالكريم بوجيري إنه يجب على دول المنطقة أن تلتزم بحظر الأسلحة النووية لضمان استقرار الشرق الأوسط.

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وأكد أن البحرين ستساهم بشكل فعال في جميع مساعي حظر الأسلحة النووية بالمنطقة.

بدوره قال مندوب العراق لدى الأمم المتحدة إن العالم يواجه مخاطر جسيمة على رأسها انتشار الجماعات الإرهابية



وأضاف أنه يجب على المجتمع الدولي تعزيز الجهود للحفاظ على استقرار الشرق الأوسط.