سلطان بن زايد.. المثقف صاحب المهام الصعبة

نعى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أخاه - المغفور له - الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الإثنين.

والشيخ سلطان بن زايد آل نهيان من مواليد أبوظبي عام 1955 وهو الابن الثاني للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتلقى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان تعليمه في العين وأبوظبي وواصل دراسته في بيروت، وتخرج عام 1973 في كلية ساند هيرست العسكرية البريطانية، والتحق بدورات عسكرية خارجية في كل من باكستان ومصر.

وعُرف الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان بحكمته وفطنته، الأمر الذي ظهر جليا في الاعتماد عليه بمناصب رفيعة في دولة الإمارات.

وشغل الشيخ سلطان بن زايد عدة مناصب هامة في الإمارات نظرا لما كان عليه كقامة علمية وفكرية حيث شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتولى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان أيضا رئاسة دائرة الأشغال في حكومة أبوظبي فضلا عن توليه منصب القائد العام للقوات المسلحة.



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كما شغل أيضا منصب نائب قائد قوات دفاع أبوظبي وقائد المنطقة العسكرية الغربية.

ويعتبر الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان من أشد المهتمين بالحفاظ على تراث الإمارات وعادات وتقاليد شعبه، حيث شغل رئيس نادي تراث الإمارات وكان يتابعه ويهتم به اهتماما خاصا.

وتولى أيضا رئاسة مركز سلطان بن زايد للثقافة والإعلام، كما شغل رئاسة اتحاد الإمارات لكرة القدم من عام 1976 إلى 1981.

وشغل الشيخ سلطان بن زايد العديد من المناصب الأخرى، منها عضويته في المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، والمعاهد والمساجد والمستشفيات والعيادات الطبية والأندية الرياضية والدوائر.

وتمتد هواياته إلى رياضة الصيد بالصقور، ويعطي الفروسية أهمية بالغة، وأقام ناديا للفروسية على أسس مدروسة، كما له مكتبة خاصة عامرة بأمهات الكتب ونصوص التراث.

وفي 2009/08/28 أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوما اتحاديا بتعيين الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثلا لرئيس الدولة.

كما تولى الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان المهام التي يكلفه بها رئيس دولة الإمارات سواء داخل الدولة أو خارجها.

