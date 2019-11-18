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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تدعو أمريكا الكف عن استعراض "عضلاتها" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
دعت الصين الجيش الأمريكي إلى الكف عن استعراض عضلاته في بحر الصين الجنوبي وتفادي إضافة “مزيد من الغموض“ بشأن تايوان في تأكيد للتوترات بين أكبر اقتصادين في العالم، وفقا لرويترز
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إن وزير الدفاع "وي فنغ خه" حث نظيره الأمريكي مارك إسبر خلال محادثات دفاعية في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم الاثنين على ”الكف عن استعراض العضلات في بحر الصين الجنوبي وعدم الاستفزاز وتصعيد التوترات في بحر الصين الجنوبي“.
ولم ترد الولايات المتحدة ولكنها اتهمت الصين بإضفاء الطابع العسكري على بحر الصين الجنوبي.
وقال إسبر، اليوم الأحد، إن بكين ”تلجأ على نحو متزايد إلى القهر والتخويف لتعزيز أهدافها الاستراتيجية“ في المنطقة.
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