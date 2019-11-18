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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار أمام متجر بولاية أوكلاهوما الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قالت قناتا "كيه اس دبلو او "و"كيه او سي او" المحليتان في الولايات المتحدة أن مسلحا فتح نيران سلاحه اليوم الاثنين على المتواجدين في ساحة صف السيارات أمام فرع لسلسلة محلات وولمارت بمدينة دوناكن بولاية أوكلاهوما، وقتل منهم شخصين.
وذكرت قناة "كيه إس دبليو أو" أيضا أن من يشتبه في أنه الجاني، من بين القتلى الثلاثة، وأن القتيلين الآخرين رجل وامرأة.
وأمس قتل عدد من الأشخاص كانوا يتابعون مباراة كرة القدم في منزل وسط كاليفورنيا، وفق الشرطة.
واستدعيت الشرطة إلى موقع الحادثة، بعد أن تسلل شخصان على الأقل إلى حديقة المنزل الواقع في فريزنو، على بعد 320 كلم شمال لوس أنجليس، وأطلقا النار
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