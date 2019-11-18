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إستمرار الاشباكات بين المتظاهرين والشرطة فى جورجيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 نوفمبر 2019

إستمرار الاشباكات بين المتظاهرين والشرطة فى جورجيا

الخليج 365

تجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وأجهزة إنفاذ القانون في عاصمة جورجيا، تبيليسي، بعد محاولة المحتشدين خارج مبنى البرلمان التقدم إلى وسط شارع روستافيلي، حيث تمت استعادة حركة السيارات من قبل.

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 وأعيدت حركة السيارات في شارع روستافيلي بعد أن فرقت القوات الخاصة المحتجين بالقرب من البرلمان ودفعتهم إلى ساحة مبنى البرلمان. حيث تتواصل الاشتباكات بين المحتجين وضباط إنفاذ القانون.

وبث تلفزيون "إميدي" لقطات بدء الاشتباكات بعد محاولة الشرطة احتجاز المعارض أليكو إليشفيلي، والذي حاول مع أنصاره عرقلة وإغلاق شارع روستافيلي.

وتظاهر الآلاف أمام البرلمان في العاصمة الجورجية تبيلّيسي، ، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد فشل النواب في تمرير تعديلات من شأنها إدخال إصلاحات على قانون الانتخابات والتي وعد بها حزب "الحلم" الجورجي الحاكم، الأمر الذي واجهته الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وتم اعتقال 18 متظاهرا.

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