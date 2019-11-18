شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يفكر بشكل جدي بالإدلاء بشهادته في تحقيقات عزله والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)
أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الاثنين) بأنه يفكر «بشكل جدي» في الاستجابة لتحدي الديموقراطيين من خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة التحقيق في عزله.
وبعد أن صعّدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي التحدي باقتراح أن يتقدم ترمب ويقول «الحقيقة»، كتب ترمب على تويتر بيلوسي اقترحت «أن أدلي بشهادتي في مطاردة العزل الزائفة. وقالت إن بإمكاني أن افعل ذلك كتابة».
وأضاف «رغم أنني لم أرتكب أي خطأ، ولا أحب أن أضفي مصداقية على هذه العملية المخادعة، فإنني أحب هذه الفكرة وسأفكر فيها بشكل جدة لكي يعود الكونغرس إلى مساره مجددا».
ومن المرجح أن يقاوم فريق الدفاع عن ترمب فكرة مثوله أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب التي تحقق في مزاعم بأن ترمب مارس ضغوطاً على أوكرانيا للتحقيق بشأن منافسه الجمهوري جو بايدن لمساعدته على الفوز في انتخابات الرئاسة 2020.
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