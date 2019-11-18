مسام ينتزع 1,658 لغما خلال أسبوع في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر الحالي، من انتزاع 1,658 لغما منها 11 لغما مضادا للأفراد، و464 لغما مضادا للدبابات و1,140 ذخيرة غير متفجرة، و43 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 105,395 لغما زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وأدت لسقوط عدد كبير من الضحايا.