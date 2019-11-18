2150 كرتون تمور سعودية للأسر النازحة في مأرب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2,150 كرتونا من التمور، استفادت منها الأسر النازحة والمجتمع المضيف في مديرية حريب بمحافظة مأرب، في إطار المساعدات السعودية المتواصلة لإغاثة المنكوبين في المحافظات اليمنية المختلفة وسد احتياجاتهم الغذائية.

وواصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي، للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء، حيث جرى خلال الفترة من 7 إلى 14 نوفمبر الجاري ضخ 245,000 لتر مياه صالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 147,000 لتر مياه صالحة للشرب، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها، في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

ونفذ المركز مشروعا للمياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، حيث جرى خلال الفترة من 8 - 14 نوفمبر ضخ 287,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 315,000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ورفع المخلفات والنفايات ورميها في مكب النفايات، وشفط مياه الصرف الصحي، والصيانة المستمرة للحمامات الطارئة والصيانة الدورية لخزانات المياه وقواعدها في مخيم بني جابر ومخيم الجشة، فضلا عن تنفيذ حملة الرش بالمبيدات الحشرية لمكافحة الملاريا، استفاد منها 34,614 فردا.