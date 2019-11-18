رئيسة بوليفيا تتعهد بانتخابات قريبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت الرئيسة الموقتة لبوليفيا جانين أنييز إنها ستدعو في وقت قريب لانتخابات جديدة، في وقت لا تزال البلاد تشهد فيه توترا بعد أسبوع على استقالة إيفو موراليس.

وأكدت في خطاب في القصر الرئاسي «قريبا جدا سنعلن عن أنباء تتعلق بمهمتنا الرئيسة: الدعوة لانتخابات شفافة».