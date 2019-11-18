السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أ ف ب - سوكريه
قالت الرئيسة الموقتة لبوليفيا جانين أنييز إنها ستدعو في وقت قريب لانتخابات جديدة، في وقت لا تزال البلاد تشهد فيه توترا بعد أسبوع على استقالة إيفو موراليس.
وأكدت في خطاب في القصر الرئاسي «قريبا جدا سنعلن عن أنباء تتعلق بمهمتنا الرئيسة: الدعوة لانتخابات شفافة».
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسة بوليفيا تتعهد بانتخابات قريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.